قال السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد السابق لجامعة الدول العربية، إن إسرائيل خسرت معركة الرأي العام في معظم المجتمعات، وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأمريكية، مشيرًا إلى أن هذا الأمر يمثل تحولًا غير مسبوق.

وأوضح "زكي" عبر برنامج "من ماسبيرو" مع الإعلامي أمي رضوان، على القناة الأولى، أمس الاثنين، أن الشباب في الولايات المتحدة الأمريكية أصبحوا يشاهدون عبر هواتفهم مقاطع فيديو توثق الاعتداءات والكوارث التي وقعت في قطاع غزة، مشيرًا إلى أن هذه المشاهد لم تكن تصل إليهم في السابق عبر وسائل الإعلام التقليدية، وإنما أصبحت متاحة بشكل واسع من خلال منصات التواصل الاجتماعي.

وأضاف أن إسرائيل تدرك أنها خسرت "حرب السوشيال ميديا"، ولذلك تعمل على استعادة نفوذها من خلال التحرك في هذا المجال، مشيرًا إلى أنها تشتري منصات وتوظف أدوات مختلفة بهدف تحسين صورتها مجددًا واستعادة تأثيرها على الرأي العام.

وأشار إلى أن إسرائيل تتحرك عبر مسارين، الأول يتعلق بالرأي العام والعلاقات العامة، والثاني يرتبط بالقوة السياسية، موضحًا أن الدول التي تضم حكومات أو أحزابًا مؤيدة للحقوق الفلسطينية وإقامة الدولة الفلسطينية، يوجد في المقابل لها أحزاب وقوى سياسية مناهضة لهذه الحقوق ومؤيدة للتعامل المفتوح مع إسرائيل.

وأردف أن إسرائيل ربطت نفسها بالأحزاب اليمينية، وخاصة المتطرفة منها، وتنتظر وصول هذه القوى إلى السلطة في بعض الدول، من أجل إعادة بناء جسور التواصل وتعزيز العلاقات مع تلك الدول.