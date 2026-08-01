اللواء جمال عوض: نستهدف إنهاء 85% من طلبات صرف المعاش بما يقل عن 72 ساعة بنهاية 2026

ذكر اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إجراء الهيئة لإحصائية حول المدة الفاصلية بين تقديم طلب المعاش وبين موعد صرفه، شملت 167 ألفًا و500 طلبًا رُبطت لهم معاشات خلال الأشهر الأربعة الأخيرة.



وقال خلال مداخلة هاتفية على برنامج «كلمة أخيرة»، المذاع عبر قناة «on e»، مساء الإثنين، إن الاحصائية كشفت عن صرف المعاش لنحو 29 ألف طلب، بما يوازي 17% خلال مالا يتجاوز الـ72 ساعة من تاريخ تقديم الطلب.



وأرجع أسباب سرعة إنجاز هذه الطلبات إلى استيفاء كافة المستندات، ودقة البيانات المسجلة، بما يُقلل المراجعات ، وغيرها، مؤكدًا استهدافهم لزيادة هذه النسبة بحلول نهاية العام لـ85%.



ولفت إلى وجود أخطاء في بيانات بعض الملفات، مضيفًا أن موظفي الهيئة يعملون على تدقيق العوار في البيانات والذي رُصد خلال مرحلة تهجير النظام القديم للجديد.



وتابع أن البوابة الإلكترونية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، ستُطلق قريبًا بعد انتهاء الاختبارات النهائية لها، لتتيح خدمات تفاعلية تخدم أصحاب الأعمال وغيرهم، مضيفًا أن الحد الأدنى والأقصى لأجر الاشتراك التأميني للمشتركين سيُرفع في يناير 2028.