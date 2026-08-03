حماس: متمسكون بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار

قال مصدر مسئول في حركة حماس، إن الحركة والفصائل الفلسطينية متمسكة بما تم الاتفاق عليه بشأن تطبيق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، بما في ذلك التزامات الأطراف كافة.

وبحسب بيان رسمي صادر عن حماس مساء الاثنين، أضاف المصدر أن الفصائل الفلسطينية تنتظر ردا واضحا ورسميا من نيكولاي ميلادينوف والوسطاء بشأن ما تم الاتفاق عليه.

وفي وقت سابق من اليوم، تلقى رئيس المكتب السياسي لحركة حماس خليل الحية، اتصالا هاتفيا من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، حيث بحثا آخر التطورات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، والأوضاع الجارية في الضفة الغربية وقطاع غزة.

واستحضر الرئيس الإيراني، في بداية الاتصال، الشهيد القائد إسماعيل هنية، حيث تمر حاليا ذكرى اغتياله،

وشدد على وقوف إيران بجانب الشعب الفلسطيني وحقوقه وقضيته العادلة، ومواصلة دعمه وإسناده، وقال: «نحن معكم، وداعمون لكم في كل ما تتخذونه من إجراءات، رغم ما نمر به من اعتداءات».

كما قدم التهنئة لرئيس المكتب السياسي بانتخابه لقيادة الحركة، معبرا عن اعتزازه بالتواصل المستمر والمباشر، وشدد كذلك على أهمية التوافق والتنسيق بين جميع مكونات الأمة وتوحدها، وخصوصا حول القضية الفلسطينية.

من جانبه، عبر رئيس الحركة عن تقديره لاتصال بزكشيان، وللموقف الإيراني الثابت في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني وحقوقه الثابتة.

واستعرض آخر التطورات السياسية في ملف المفاوضات، ومجمل الأوضاع الميدانية والسياسية في الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس، وشدد على تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه كاملة، واستخدام كل الوسائل والسبل المشروعة لتحقيقها.