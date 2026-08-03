قال أحمد كمال مساعد وزير التموين والمتحدث باسم الوزارة، إنَّ الأوكازيون الصيفي يمثل فرصة جيدة للغاية للمستهلكين والتجار للإعلان عن التخفيضات المتاحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع قناة إكسترا نيوز، مساء الاثنين، أن اليوم الأول للأوكاوزيون شهد مشاركة نحو 500 محل على مستوى الجمهورية، موضحًا أنه يستمر لمدة أسبوعين بشكل مبدئي كما يتم تمديده لأسبوعين آخرين على الأقل.

وأوضح أن موعد إطلاق الأوكازيون يتزامن مع الاستعداد لبدء العام الدراسي المقبل، مؤكدا مشاركة محال الملابس به وذلك بشكل اختياري، حيث يتقدم التاجر بناء على رغبته لمديرية التموين ليحصل على تصريح للمشاركة في الأوكازيون.

وأشار إلى مشاركة محال المنتجات الجلدية والمكتبات والأجهزة الكهربائية، مؤكدا أن نسب التخفيضات تكون اختيارية، وأوضح أن نسبة التخفيض يحددها التاجر في حين تكون رقابة وزارة التموين وجهاز حماية المستهلك عبر مراجعة الفواتير للشهر السابق على التخفيضات لمتابعة الالتزام بالتخفيضات.

ونوه إلى أن الوزارة تلزم التاجر بالإعلان عن نسب التخفيضات التي تتراوح في حدها الأدنى بين 15% و20%، ووصلت إلى 60% في بعض المحال.

وشدد على أن وزارة التموين توجه الدعوة لكل التجار على مستوى الجمهورية سرعة التقدم لمديريات التموين للمشاركة في الأوكازيون.

وأكد أهمية هذه الفعالية في إتاحة الفرصة للتاجر للإعلان عن المنتجات الوطنية والصناعة المحلية وتحقيق رواج وتنشيط اقتصادي ملحوظ، موضحًا أن التجارب السابقة تفيد بأن المواطن ينتظر فترة التخفيضات الشتوية والصيفية لأنها تكون حقيقية وبجودة عالية.