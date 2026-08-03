 أنغام تحتفل بإطلاق ألبوم «دي روحي» في حفل جدة 14 أغسطس - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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أنغام تحتفل بإطلاق ألبوم «دي روحي» في حفل جدة 14 أغسطس

منة عصام
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 11:02 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 11:02 م

تستعد المطربة أنغام لإحياء حفل غنائي في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية يوم 14 أغسطس الجاري، على مسرح عبادي الجوهر أرينا.

ويأتي الحفل احتفالًا بتدشين أحدث ألبوماتها الغنائية «دي روحي»، في أول لقاء مباشر يجمعها بجمهورها بعد طرح الألبوم.

ووصفت الجهة المنظمة الحفل، في بيان لها، قائلة: «جدة وجمهورها على موعد مع صوت مصر النجمة أنغام وحفل تدشين ألبوم (دي روحي).. ليلة مميزة تحمل الكثير من المفاجآت».

ومن المقرر أن يقود الأوركسترا السيمفوني خلال الحفل المايسترو هاني فرحات.

وكان المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن الحفل عبر حساباته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي.

كما أعلنت أنغام مؤخرًا إطلاق الميني ألبوم «دي روحي»، وكشفت حتى الآن عن أغنيتين منه فقط، هما «دي روحي» و«بعدك وجع».


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