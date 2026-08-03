قال الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، إن الدولة تعمل وفق "رؤية استباقية" لتأمين كل السلع الأساسية للمواطنين، لافتًا إلى امتلاك مصر احتياطيات استراتيجية "آمنة" من السلع الأساسية لا تقل عن ستة أشهر.

وأشار "فاروق"، خلال تصريحات لبرنامج "على مسئوليتي"، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الاحتياطيات تمتد في بعض السلع إلى نحو سنة كاملة، مؤكدًا أن الاحتياطيات تعكس كفاءة التخطيط العام، وإدارة المخزون السلعي، واستمرارية التعاقدات.

ولفت إلى استمرار العمل الدائم للحفاظ على معدلات الاحتياطي وتجديده بصورة مستمرة، بالإضافة إلى العمل على استقرار الأسواق وتوافر السلع بمختلف المحافظات.

وأكد استهداف المرحلة الأولى من مشروع "المخابز الاستراتيجية" إنشاء 300 مخبز استراتيجي على مستوى الجمهورية، مشددًا على أن هذه المخابز "لا تمثل بديلًا" عن المخابز الحالية، بل تعد إضافة لها.

وأضاف أن المخابز تستهدف تحسين مستوى الخدمات والتدخل في المناطق الأكثر احتياجًا لمواجهة أي أزمات طارئة، موضحًا أن الشركة القابضة للصناعات الغذائية ستبدأ بإنشاء 20 مخبزًا استراتيجيًا كنموذج تجريبي لتقييم التجربة ودراسة خطة التوسع في المراحل المقبلة.

وشدد على أن المخابز تضمن تحقيق أعلى كفاءة تشغيلية، والوصول إلى المناطق التي تحتاج إلى توفير الخبز، تيسيرًا على المواطنين، مؤكدًا أن الدولة تتعامل مع ملف الأمن الغذائي بوصفه أحد أهم ملفات الأمن القومي.

وأكد وزير التموين "حرص الدولة على عدم ترك السوق عرضة لأي متغيرات خارجية"، موضحًا أن الدولة تتدخل بآلياتها وأدواتها لضمان عدم تأثر المواطن أو احتياجاته الأساسية.

ووافق مجلس الوزراء، على قيام وزارة التموين والتجارة الداخلية، ممثلة في الشركة القابضة للصناعات الغذائية، بالتعاقد لتنفيذ المخابز الاستراتيجية بإجمالي 300 مخبز على مستوى الجمهورية كمرحلة أولى؛ تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية في هذا الشأن، وسعيًا لتوفير احتياجات المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية وضخها بجميع المحافظات.