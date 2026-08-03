أستاذ الاستشعار عن بعد هشام العسكري يشرح: كيف تلقى مستخدمو الأندرويد تنبيه الزلزال؟

مستشعرات قياس الحركة والتسارع بالهواتف وراء تنبيه أندرويد





قال الدكتور هشام العسكري، أستاذ الاستشعار عن بعد بجامعة تشامبان الأمريكية، إن سبب تلقي مستخدمي هواتف أندرويد تنبيهًا قبل شعورهم بالهزة الأرضية، قائلًا إن شركة جوجل تعتمد على نظام Android Earthquake Alerts System الذي يحول ملايين الهواتف الذكية إلى شبكة ضخمة لرصد الزلازل.

وأوضح أن كل هاتف أندرويد يحتوي على مستشعر لقياس الحركة والتسارع قادر على رصد الموجات الزلزالية الأولية السريعة (P-Waves)، وعندما ترصد آلاف الهواتف هذه الموجات في الوقت نفسه، ترسل البيانات فورًا إلى خوادم جوجل التي تحللها وتحدد موقع الزلزال وقوته بصورة أولية، ثم ترسل إشعارات تحذيرية إلى المستخدمين الموجودين في المناطق المتوقع أن تصلها لاحقًا الموجات الثانوية (S-Waves)، وهي الموجات الأبطأ لكنها الأكثر تدميرًا.

وأشار إلى أن هذا النظام لا يتنبأ بالزلازل قبل وقوعها، وإنما يستفيد من الفارق بين سرعة انتقال البيانات عبر الإنترنت وسرعة انتقال الموجات الزلزالية داخل الأرض، بما يمنح السكان في بعض المناطق ثوانٍ قليلة لاتخاذ إجراءات وقائية قبل وصول الاهتزازات الأقوى.