أعلن الهلال الأحمر المصري، استمرار متابعة تداعيات الهزة الأرضية التي شعر بها عدد من المواطنين، مؤكدًا عدم تلقي مركز العمليات حتى الساعة السابعة صباحًا أي بلاغات تفيد بوقوع إصابات أو وفيات نتيجة الهزة.

وأشار إلى أن مركز العمليات تلقى حتى الساعة السابعة صباحًا عددًا من مكالمات المواطنين للاستفسار والاطمئنان على الموقف، كما تلقى عددًا من البلاغات، من بينها بلاغ بشأن سقوط شرفة أحد المنازل بمحافظة السويس، حيث انتقلت فرق الاستجابة إلى الموقع، وتبين بعد المعاينة عدم وقوع أي إصابات.

وأوضح الهلال الأحمر أن الفرق تعاملت أيضًا مع بلاغ بشأن انهيار جزئي بأحد العقارات بمنطقة روض الفرج، وانتقلت الفرق الميدانية إلى موقع البلاغ، وتبين عدم وقوع أي إصابات، فيما تواصل فرق الاستجابة تمشيط المواقع التي وردت بشأنها بلاغات للتأكد من سلامة المواطنين.

وأكد الهلال الأحمر المصري جاهزيته الكاملة للتعامل مع أي مستجدات، واستمرار أعمال المتابعة والرصد والتنسيق مع الجهات المعنية على مدار الساعة، مع إصدار التحديثات تباعًا وفقًا للمستجدات، مهيبًا بالمواطنين الاعتماد على المصادر الرسمية للحصول على المعلومات، والتواصل مع الخط الساخن (15322) للإبلاغ عن أي حالات طارئة.