وزيرا خارجية العراق وإيران يبحثان تطورات الأوضاع بمضيق هرمز

بحث وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين، مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، تطورات الأوضاع في مضيق هرمز وآفاق التهدئة الإقليمية.

وذكرت وزارة الخارجية العراقية، في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، اليوم الاثنين، أن "وزير الخارجية، فؤاد حسين، بحث مساء الأحد خلال اتصال هاتفي مع وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية عباس عراقجي، آخر التطورات المتعلقة بالأوضاع في مضيق هرمز خلال اليومين الماضيين، وانعكاساتها على أمن الملاحة والاستقرار الإقليمي".

وأضافت أن "الوزير أعرب عن ترحيب العراق بالعودة إلى مسار الحوار والدبلوماسية بوصفهما السبيل الأمثل لمعالجة الخلافات وتسوية القضايا العالقة، بما يسهم في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة".

وتابعت الخارجية العراقية: "كما تناول الاتصال الهجمات العسكرية الأخيرة التي استهدفت العراق، حيث جرى التأكيد على أهمية تجنب أي خطوات من شأنها زيادة التوتر في المنطقة".

وأشارت إلى أن "وزير الخارجية الإيراني استعرض آخر المستجدات المتعلقة بالموقف الراهن، وأطلع الوزير على الجهود والمباحثات الجارية للتوصل إلى تفاهمات من شأنها الإسهام في إعادة فتح مضيق هرمز وضمان انسيابية حركة الملاحة البحرية".

وأكد فؤاد حسين، بحسب البيان، أن "العراق يتابع عن كثب التطورات الجارية، ويأمل في التوصل إلى تفاهمات تسهم في إعادة فتح المضيق في أقرب وقت ممكن، بما يحفظ أمن واستقرار المنطقة والاقتصاد العالمي"، مشددا على أهمية استمرار التواصل والتنسيق بين الجانبين إزاء التطورات المتسارعة، ودعم كل الجهود الرامية إلى خفض التصعيد وترسيخ الحوار.