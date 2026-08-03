تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

انخفضت أسعار الطماطم جنيهاً لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.

وارتفعت أسعار البطاطس جنيهاً لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.

واستقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.

وارتفعت أسعار الكوسة 5 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.

اما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.

و الفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 20 إلى 40 جنيهًا.

وسجلت أسعار الباذنجان بين 3 إلى 6.5 جنيه.

أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 4 إلى 10 جنيهات.

واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 4 إلى 9 جنيهات.

أما أسعار الملوخية فجاءت بين 4 إلى 10 جنيهات.

وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 12 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:

البرتقال صيفى من 9 إلى 13 جنيهًا.

أسعار الليمون البلدي من 10 إلى 45 جنيهًا.

أسعار المانجو البلدى من 20 إلى 30 جنيهًا.

أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.