تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.
- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:
انخفضت أسعار الطماطم جنيهاً لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
وارتفعت أسعار البطاطس جنيهاً لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.
واستقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
وارتفعت أسعار الكوسة 5 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.
اما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.
و الفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 20 إلى 40 جنيهًا.
وسجلت أسعار الباذنجان بين 3 إلى 6.5 جنيه.
أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 4 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 4 إلى 9 جنيهات.
أما أسعار الملوخية فجاءت بين 4 إلى 10 جنيهات.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 12 جنيهًا.
- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:
البرتقال صيفى من 9 إلى 13 جنيهًا.
أسعار الليمون البلدي من 10 إلى 45 جنيهًا.
أسعار المانجو البلدى من 20 إلى 30 جنيهًا.
أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.