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الاثنين 3 أغسطس 2026.. أسعار الخضروات والفاكهة بسوق العبور للجملة

أحمد نصر
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 10:44 ص | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 10:44 ص

تباينت أسعار الخضروات والفاكهة، في سوق العبور للجملة، خلال تعاملات اليوم الاثنين 3 أغسطس 2026.

- جاءت أسعار الخضار لكل كيلو كالآتي:

انخفضت أسعار الطماطم جنيهاً لتتراوح بين 4 إلى 9 جنيهات.
وارتفعت أسعار البطاطس جنيهاً لتتراوح بين 15 إلى 21 جنيها.
واستقرت أسعار البصل الأبيض لتتراوح بين 7 إلى 11 جنيها.
وارتفعت أسعار الكوسة 5 جنيهات لتتراوح بين 10 إلى 20 جنيهًا.
اما أسعار الجزر فتتراوح بين 10 إلى 20 جنيها.
و الفاصوليا الخضراء تراوحت أسعارها بين 20 إلى 40 جنيهًا.
وسجلت أسعار الباذنجان بين 3 إلى 6.5 جنيه.
أما أسعار الفلفل الرومي فتراوحت بين 4 إلى 10 جنيهات.
واستقرت أسعار الفلفل الحامي بين 4 إلى 9 جنيهات.
أما أسعار الملوخية فجاءت بين 4 إلى 10 جنيهات.
وتراوح سعر الخيار البلدي بين 6 إلى 12 جنيهًا.

- جاءت أسعار الفاكهة للكيلو كالآتي:
البرتقال صيفى من 9 إلى 13 جنيهًا.
أسعار الليمون البلدي من 10 إلى 45 جنيهًا.
أسعار المانجو البلدى من 20 إلى 30 جنيهًا.
أسعار الكيوى من 50 إلى 200 جنيه.

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