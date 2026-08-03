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شددت السلطات التايلاندية، الإجراءات الأمنية على طول الحدود بين ماليزيا وتايلاند عقب تبادل إطلاق نار وقع أمس في مقاطعة تاك باي التايلاندية (الواقعة على الحدود مع ماليزيا)، وأسفر عن مقتل شرطيين وإصابة ثلاثة آخرين.

وقال قائد شرطة إقليم ناراثيوات التايلاندي الميجور جنرال برايونج كوتساخا، إنه جرى حشد قوات الشرطة وأفراد الجيش والسلطات المحلية لتأمين المنطقة ومنع المشتبه به من الفرار، وفقا لما ذكرته صحيفة "ذا نيو ستريتس تايمز" الماليزية.

وأضاف: "بعد وقت قصير من وقوع الحادث، أصدرت توجيهات للجهات المعنية بأمن الحدود بتكثيف العمليات الأمنية على طول حدودنا مع ماليزيا".

وتابع: "لقد صدرت تعليمات إلى أفراد الأمن بتعزيز عمليات المراقبة وإغلاق طرق الهروب المحتملة، ولا سيما على طول الحدود".

وأوضح برايونج، أن عملية مطاردة المشتبه به لا تزال مستمرة، مع نشر محققين وفرق الطب الشرعي لجمع الأدلة من موقع الحادث.

وفي غضون ذلك، أظهرت عمليات التفتيش على طول نهر جولوك (الواقع على الحدود بين ماليزيا وتايلاند) في بينجكالان كوبور اليوم الاثنين أن الأنشطة عبر الحدود مع ماليزيا استمرت كالمعتاد رغم الإجراءات الأمنية المشددة.

ولوحظ أن حركة الأشخاص والقوارب على طول النهر كانت طبيعية.

وقد أفادت تقارير أمس الأحد، بمقتل شرطيين تايلانديين وإصابة ثلاثة آخرين في تبادل لإطلاق النار مع رجل خلال عملية لمكافحة تهريب المخدرات في تاك باي.

وتوصلت التحقيقات الأولية إلى أن المشتبه به فر باتجاه مزرعة نخيل زيتية، فيما فرضت الشرطة طوقا أمنيا حول منطقة القرية للبحث عنه.