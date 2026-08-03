الخارجية الإيرانية: لا محادثات حاليا مع أمريكا والحوار يجري مع عُمان بشأن مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن طهران لا تجري في الوقت الحالي أي مفاوضات مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين، أن باكستان وقطر تتوسطان في محادثات طهران مع الولايات المتحدة، مؤكدًا أن الصين لا تتدخل في الوساطة، رغم اتفاق بكين مع بلاده في مواقفها.

وأشار إلى أن المحادثات جارية فقط مع عمان حول تأمين ممر ملاحي آمن عبر مضيق هرمز، نافيًا إمكانية حدوث أي تغيير في وضع المضيق ما دامت تواصل واشنطن عدوانها وحصارها البحري.

ولفت المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إلى أن «التوصل إلى اتفاق مع سلطنة عمان لا يكفي لإعادة فتح مضيق هرمز».

وفي سياق متصل، أكد أن جميع أعضاء الوفد الإيراني المفاوض موجودون حاليا في إيران.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال إن المحادثات مع إيران ستُجرى اليوم الاثنين، لكنه ‌امتنع عن تحديد موعد نهائي للتوصل إلى اتفاق.

جاء ذلك بعد أن أعلن في وقت سابق، أنه أوقف هجوما كان وشيكا على إيران؛ أملا في التوصل سريعا إلى اتفاق لإعادة فتح مضيق هرمز، وحل المأزق المتعلق بالقدرات النووية لطهران.

وعند عودته إلى واشنطن بعد قضاء عطلة نهاية الأسبوع في نيوجيرزي، قال ترامب ⁠للصحفيين أمس الأحد، إن المفاوضات ستبدأ بعد ظهر اليوم الاثنين، لكنه لم يقدم تفاصيل عن المكان الذي ستجري فيه أو عن الأطراف المشاركة فيها.

وعندما سئل عما إذا كان هناك موعد نهائي لإيران للتوصل إلى اتفاق، امتنع ترامب عن الإجابة. وقال ردا على ذلك: «هل أفضل التوصل إلى اتفاق؟ أنا لا أسعى إلى قتل الناس لأن الناس يموتون، الكثير من الناس يموتون، ونحن لا نريد ذلك».

وأطلق ترامب تهديدات متكررة بأنه سيصعد الحرب على إيران التي شنها مع إسرائيل في أواخر فبراير، فقط لإتاحة مزيد من الوقت للمحادثات، التي لم تؤد حتى الآن إلى اتفاق شامل.

وأغلقت إيران إلى حد كبير مضيق هرمز، الذي كان يمر عبره 20 بالمئة من النفط والغاز الطبيعي المسال في العالم قبل بدء الحرب، مما تسبب في ارتفاع أسعار ‌الطاقة وأدى ⁠إلى تفاقم التضخم على نطاق أوسع.

ودفع الرئيس الأمريكي بأن هدفه المعلن المتمثل في منع إيران من الحصول على أسلحة نووية يبرر ارتفاع تكاليف الوقود على المدى القريب، لكن الضرر الاقتصادي فرض ضغوطا سياسية عليه لإيجاد طريقة لإنهاء الصراع.

وانخفضت أسعار النفط بأكثر من أربعة بالمئة في التعاملات المبكرة اليوم الاثنين.