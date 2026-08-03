ترامب يعلن عن إجراء جولة محادثات جديدة مع إيران اليوم الاثنين

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن جولة جديدة من المحادثات مع ممثلين إيرانيين بعد أن ألغى مؤقتا شن المزيد من الضربات على إيران.

وقال ترامب للصحفيين مساء الأحد على متن طائرة "إير فورس وان" أثناء سفره من نيوجيرسي إلى واشنطن إنه من المقرر إجراء المفاوضات اليوم الاثنين.

ولم يذكر المكان الذي ستعقد فيه المفاوضات، أو المدة التي قد تستغرقها، أو من سيشارك فيها.

كما كرر ترامب أن الجيش الأمريكي ألغى خططا لشن موجة جديدة من الضربات على إيران في اللحظة الأخيرة عقب مناشدات من السعودية والإمارات العربية المتحدة وقطر وإيران.

وقال ترامب إن الهجوم المخطط له "كان سيكون أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية وكان سيكون كارثيا بالنسبة لهم".

وأضاف ترامب أنه ألغى الضربات بعد أن أخبره حلفاء الولايات المتحدة أن التوصل إلى اتفاق يبدو قريبا، مشيرا إلى أن إيران أبدت أيضا رغبتها في التوصل إلى اتفاق.

وكانت إيران والولايات المتحدة قد اتفقتا في منتصف يونيو على اتفاق إطاري يهدف إلى إنهاء الحرب التي بدأت في أواخر فبراير .

وحتى الآن، لم يصدر أي تأكيد من إيران يشير إلى أن الاتفاق بات قريبا.