ماليزيا: مقتل طالبة في حادث تصادم أثناء عودتها من تجمع دراجات

لقيت طالبة في مؤسسة تعليمية خاصة حتفها اليوم الأحد إثر حادث مروري أثناء عودتها إلى منزلها بعد حضور تجمع لأعضاء فريق دراجات في حلبة جونج باداك لسباق الدراجات النارية في كوالا نيروس بشمال ولاية ترينجانو الماليزية.

وتوفيت أريسا شازيرا زين الدين /21 عاما/، المنحدرة من كوانتان، بعد أن اصطدمت دراجتها النارية مؤخرة مركبة دفع رباعي عند الكيلومتر 356 من طريق الساحل الشرقي السريع 2، بالقرب من بوكيت بيسي، في حوالي الساعة 4:55 عصرا، بحسب صحيفة "نيو ستريتس تايمز" المحلية.

وقال رئيس شرطة منطقة دونجون، المشرف نيك عبد الحليم نيك مات، إن مركبة الدفع الرباعي كانت متوقفة في مسار الطوارئ

وأضاف في تصريح مساء اليوم اليوم: "يعتقد أن الضحية، التي كانت تقود دراجة نارية من طراز ياماها، واصطدمت بمؤخرة مركبة قبل أن تسقط في منتصف الطريق".

وقد تعرضت الضحية لإصابات بالغة في الرأس وأُعلنت وفاتها في مكان الحادث.

وتم نقل جثمانها إلى وحدة الطب الشرعي بمستشفي دونجون، ويجري التحقيق في القضية بموجب المادة 41 (الفقرة 1) من قانون النقل البري لعام 1987.