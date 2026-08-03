اعتقال شخص في أثينا عقب العثور على جثة امرأة اسكتلندية داخل حقيبة سفر

ألقت الشرطة اليونانية القبض على رجل إثر وفاة امرأة اسكتلندية عثر على جثتها داخل حقيبة سفر في أثينا.

وجرى اعتقال الرجل، 26 عاما، والذي قالت الشرطة اليونانية إنه أجنبي، بعد وفاة إليزابيث-جين روس، وفقا لوكالة بي إيه ميديا البريطانية.

وكان رجل مشرد قد اكتشف جثة المرأة البالغة من العمر 38 عاما داخل حقيبة سفر في مبنى مهجور بمنطقة كيبسيلي في أثينا يوم 18 يوليو الماضي.

ويعتقد أنها توفيت قبل خمسة إلى سبعة أيام من العثور عليها، على الرغم من ورود تقارير تفيد بأن شخصا ما كان يستخدم هاتفها المحمول لإرسال رسائل زاعما أنها من روس.

وتمكنت الشرطة اليونانية من تحديد هوية الضحية باستخدام بصمات الأصابع.

ودخلت روس، التي من الواضح أنها من مدينة إدنبرة، إلى اليونان في 26 يونيو وكانت تقيم في البداية مع أصدقاء لها في بيرايوس.

ويقال إنها ذهبت بعد ذلك للقاء أصدقاء أمريكيين في جزء آخر من العاصمة اليونانية، لكن لم يتضح ما إذا كان ذلك قد حدث بالفعل.

وقالت الشرطة اليونانية إنها حللت تسجيلات الفيديو لتحديد هوية المشتبه به، الذي اعترف بالواقعة يوم الخميس.

ويعتقد أن الرجل، 26 عاما، وضع جثتها داخل حقيبة سفر ونقلها إلى الموقع المهجور الذي عثر عليها فيه.

وفي الأيام التالية، يقال إنه استخدم بطاقتها المصرفية لسحب الأموال.