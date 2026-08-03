استشهاد فلسطيني متأثرا بجراحه وإصابات برصاص الاحتلال مع استمرار القصف على غزة

استُشهد، اليوم الاثنين، مواطن فلسطيني متأثرًا بجراحه التي أُصيب بها جراء قصف إسرائيلي استهدف شارع الثورة وسط مدينة غزة، فيما واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي قصفه وإطلاق النار في مناطق متفرقة من القطاع.

وأفاد مراسل وكالة «صفا» بأن الشاب أحمد بلال الكفارنة، استُشهد متأثرًا بإصابته التي تعرض لها في القصف على شارع الثورة.

وفي جنوب القطاع، أُصيب مواطنان برصاص قوات الاحتلال في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس، بحسب مراسل الوكالة.

وفي الوقت نفسه، واصل جيش الاحتلال قصفه المدفعي وإطلاق النار في عدة مناطق من قطاع غزة، وذلك بعد يوم دامٍ أسفر عن استشهاد 19 فلسطينيًا في سلسلة غارات وهجمات استهدفت مناطق متفرقة.

وأوضح المراسل أن المدفعية الإسرائيلية قصفت المناطق الشرقية من مدينة خان يونس، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة وتحليق مكثف ومنخفض للطائرات المسيّرة غرب المدينة.

كما أطلقت آليات الاحتلال النار شمال شرقي مخيم البريج وسط القطاع، فيما استهدف قصف مدفعي مناطق جنوب شرقي مدينة دير البلح، إلى جانب مناطق شرقي مدينة غزة.

وأسفرت الغارات الإسرائيلية، منذ فجر أمس وحتى ساعات المساء، عن استشهاد 19 فلسطينيًا وإصابة العشرات، فضلًا عن تدمير ثلاثة منازل وشقق سكنية، إثر أكثر من عشر غارات جوية استهدفت أنحاء مختلفة من القطاع.

ومنذ بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد الشهداء جراء الخروقات الإسرائيلية المتواصلة إلى أكثر من 1030 شهيدًا، إضافة إلى مئات الجرحى.