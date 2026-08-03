السجن 3 سنوات لشاب لإدانته بهتك عرض سيدة خلال سيرها في الشارع بالوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة، شاب بالسجن المشدد 3 سنوات، لإدانته بهتك عرض سيدة بملامسة أجزاء من جسدها، خلال سيرها بالشارع بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبدالملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.

أسندت التحقيقات في القضية رقم 3576 لسنة 2026 جنايات قسم الوراق للمتهم "محمود . ح"، 22 سنة، أنه في يوم 27 مارس الماضي، هتك عرض المجني عليها "م" 43 سنة، بالقوة بأن بادرها مباغتة وأمسك أجزاء حساسة من جسدها بيده معتدياً على عورتها، حال مرورها بالطريق العام وكان ذلك دون رضاها وبغير إرادتها، قاصداً من وراء فعله هتك عرضها والنيل من شرفها وعفتها.

وتابعت التحقيقات أن المتهم تحرش بالمجني عليها بغرض الحصول على منفعة جنسية، إذ اعترض طريقها في الطريق العام، وخاطبها بعبارات صريحة طالباً منها تمكينه من ممارسة الاتصال الجنسي معها، قاصدًا من ذلك الحصول على منفعة جنسية لنفسه، مما أوقع في نفسها الأذى وأخل بكرامتها وخدش حياتها.

وأضافت التحقيقات أن المتهم اعترض طريق المجني عليها بالطريق العام، ووجه إليها إيحاءات وتلميحات ذات مدلول جنسي.

وشهدت المجني عليها أنها حال مرورها بالطريق العام رفقة صديقتها فوجئت بقيام المتهم بملامسة موطن من مواطن عفتها، قاصدًا بذلك هتك عرضها، كما تعرض لها بإيحاءات وعبارات ذات مدلول جنسي.

وبينت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة صحة الواقعة حيث ثبت قيام المتهم بهتك عرض المجني عليها بالقوة، بأن أقدم على المساس بمواضع،عفتها ممسكا بيده اليسرى بأماكن حساسة جسدها حال سيرها بالطريق العام، ووجه إليها عبارات وإيحاءات جنسية قاصدًا من ذلك هتك عرض المجني عليها كرها عنها، وعقب ضبط المتهم اعترف بارتكاب الواقعة.