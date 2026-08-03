إيران: نسعى مع عُمان لتحديد مسار مؤقت يضمن سلامة الملاحة في مضيق هرمز

قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، إسماعيل بقائي، إنه لا توجد في الوقت الراهن أي مفاوضات بين إيران والولايات المتحدة، مؤكدًا أن المحادثات الجارية تقتصر على سلطنة عُمان وتركز على ضمان أمن الملاحة في مضيق هرمز.

وبحسب ما نشرته وكالة «مهر» للأنباء، أوضح بقائي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي: «حتى لا يكون هناك أي لبس، أؤكد أننا لا نجري حاليًا مفاوضات مع الولايات المتحدة، وإنما نجري مباحثات ثنائية مع سلطنة عُمان بهدف التوصل إلى تفاهم بشأن مسار يضمن العبور الآمن للسفن في مضيق هرمز».

وأضاف أن طهران تسعى، بالتشاور والتعاون مع مسقط، إلى تحديد مسار مؤقت يضمن سلامة الملاحة في المضيق، مشيرًا إلى أن هذه المفاوضات تتم بين دولتين ساحليتين، وأن أي ملفات تتعلق بالعلاقات الإيرانية الأمريكية ستُبحث في مرحلة لاحقة وفقًا لتطورات الأوضاع.

وأشار بقائي، إلى أن النشاط الدبلوماسي الإيراني مستمر، لافتًا إلى أن الاتصالات التي أجراها وزير الخارجية مع عدد من نظرائه تأتي في إطار تعزيز أمن إيران ومواجهة التحديات الإقليمية.

وفي معرض تعليقه على التقارير الغربية بشأن وقف الهجمات ضد إيران، أكد أن أمن المنطقة مسئولية جماعية، معتبرًا أن «الحرب الأمريكية ضد إيران هي حرب على المنطقة بأسرها»، وأن الوجود العسكري الأمريكي أدى إلى زيادة التوتر وانعدام الاستقرار في المنطقة.

وأضاف أن إيران ترحب بالجهود الإقليمية الرامية إلى خفض التصعيد، لكنها ترى أن العامل الأساسي الذي يمنع الأعداء من مواصلة اعتداءاتهم هو قدرات إيران الدفاعية وقوتها الرادعة.

وردًا على ما أُثير بشأن وساطة صينية بين طهران وواشنطن في ملف مضيق هرمز، أوضح بقائي أن باكستان هي الوسيط في القضايا المتعلقة بإيران والولايات المتحدة، فيما تساهم قطر في دعم هذا المسار، نافيًا وجود وسيط جديد.

وأشار إلى أن الصين تشارك إيران قلقها إزاء السياسات الأمريكية الأحادية وما تسببه من تصعيد للتوترات، وتبذل جهودًا دبلوماسية للمساعدة في منع تفاقم الأوضاع، لكنها ليست وسيطًا جديدًا بين طهران وواشنطن.

وفيما يتعلق بتصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بشأن انطلاق مفاوضات مع إيران، نفى بقائي صحة هذه المزاعم، مؤكدًا أن وزير الخارجية عباس عراقجي يتواجد حاليًا في زيارة شخصية مرتبطة بزيارة الأربعين، وأن جميع أعضاء الفريق التفاوضي موجودون داخل إيران.