تعقد الأمانة العامة لجامعة الدول العربية ممثلة في إدارة الثقافة وحوار الحضارات، اليوم الاثنين، المؤتمر الدولي الثاني لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، تحت شعار "المجتمعات المسلمة في الغرب ودورها في مواجهة الإسلاموفوبيا"، بمقر الأمانة العامة للجامعة في القاهرة.

ويأتي ذلك في إطار تنفيذ توصيات المؤتمر الدولي الأول لمكافحة كراهية الإسلام، الذي عُقد تحت شعار "الإسلاموفوبيا : المفهوم والممارسة في ظل الأوضاع العالمية الحالية"، بالتعاون والتنسيق بين الأمانة العامة للجامعة ومنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة "إيسيسكو" في مواجهة تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا.

وينعقد المؤتمر الذي تستمر أعماله على مدى يومين، انطلاقا من أهمية توحيد الجهود الإقليمية والدولية لمواجهة مختلف أشكال الكراهية والتمييز الديني، وتعزيز ثقافة الحوار والتعايش السلمي واحترام التنوع الثقافي والديني.

ويناقش المؤتمر عددا من المحاور الرئيسية من أبرزها: دور المؤسسات الدينية والمراكز الإسلامية في ترسيخ الخطاب الديني المعتدل، وأفضل الممارسات الوطنية والإقليمية والدولية لمواجهة خطاب الكراهية، ودور المؤسسات التعليمية في تعزيز قيم التسامح وقبول الآخر، إلى جانب دور مؤسسات المجتمع المدني في مكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، وتمكين الشباب من الإسهام في نشر ثقافة التعايش والاحترام المتبادل.

كما يشهد المؤتمر انعقاد الاجتماع الأول للمنصة المؤسسية الدائمة متعددة الأطراف لمكافحة التمييز ضد الإسلام والمسلمين، بما يعزز آليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات الإقليمية والدولية، ويترجم توصيات المؤتمر الأول إلى برامج ومبادرات عملية تسهم في الحد من خطاب الكراهية وترسيخ قيم الحوار والعيش المشترك.

ويشارك في أعمال المؤتمر الجهات المعنية بالحوار بين الحضارات والتسامح الديني، من الحكومات والمنظمات الدولية والاقليمية والوطنية وكذلك مؤسسات المجتمع المدني والشباب.