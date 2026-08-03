جيش الاحتلال الإسرائيلي ينفذ غارة وعمليات تفجير في بلدات جنوب لبنان

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شن طيران الاحتلال الإسرائيلي، فجر اليوم الاثنين، غارة استهدفت مرتفع علي الطاهر عند أطراف بلدة النبطية الفوقا في جنوب لبنان، وأطلقت قوات الاحتلال نيران رشاشاتها الثقيلة باتجاه وادي حامول قرب بلدة الناقورة في جنوب لبنان، بحسب ما أعلنته "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية الرسمية.

وأجرت قوات الاحتلال، ليلا عمليات نسف وتفجير في بلدتي المنصوري ومجدل زون في جنوب لبنان، وأطلقت قنابل فوسفورية حارقة، تسببت باندلاع النيران في كروم الزيتون والصنوبر في بلدة يارون ومدينة بنت جبيل في جنوب لبنان.

وألقت طائرة مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية في بلدة بيوت السياد في جنوب لبنان، بحسب "الوكالة الوطنية للإعلام".

وجرى الإعلان في 20 يونيو الماضي، عن وقف لإطلاق النار، انخفضت بعده وتيرة الاستهدافات الإسرائيلية لجنوب لبنان.