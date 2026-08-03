مصدر بـ«القابضة للكهرباء»: شركات التوزيع تبدأ تحصيل فروق زيادة الشرائح على استهلاك يوليو

بدأت شركات توزيع الكهرباء، اعتبارًا من اليوم، تنفيذ آليات تحصيل فروق أسعار شرائح استهلاك الكهرباء بعد إقرار التعريفة الجديدة، على أن يتم تطبيقها بأثر رجعي على استهلاك شهر يوليو الماضي، وفقًا لمصدر مسئول بالشركة القابضة لكهرباء مصر.

وقال المصدر، في تصريحات خاصة لـ”الشروق ”، إن شركات التوزيع انتهت من تحديث أنظمة الشحن والتحصيل، بما يسمح بتطبيق التعريفة الجديدة على جميع المشتركين وفقًا لآليات المحاسبة التي تم اعتمادها.

وأوضح أن المشتركين الذين يستخدمون العدادات مسبقة الدفع سيجري تحصيل فروق أسعار استهلاك شهر يوليو من خلال تسوية مالية تظهر تلقائيًا عند أول عملية شحن للعداد خلال شهر أغسطس، مؤكدًا أن قيمة التسوية سيتم خصمها مرة واحدة فقط، وبعدها تتم جميع عمليات المحاسبة وفق الأسعار الجديدة.

وأضاف أن المشترك لن يحتاج إلى اتخاذ أي إجراءات أو مراجعة مراكز خدمة العملاء، حيث تتم عملية احتساب التسوية وإضافتها إلكترونيًا ضمن منظومة الشحن.

وذكر أن المشتركين أصحاب العدادات التقليدية سيجري إدراج فروق أسعار استهلاك شهر يوليو ضمن فاتورة شهر أغسطس، بحيث تتضمن الفاتورة قيمة استهلاك أغسطس بالتعريفة الجديدة، إلى جانب تسوية الفروق المستحقة عن الشهر السابق.

وأكد أن جميع شركات توزيع الكهرباء بدأت التطبيق في توقيت متزامن عقب الانتهاء من التعديلات الفنية اللازمة على أنظمة التشغيل، لافتًا إلى أن عمليات الشحن وإصدار الفواتير تسير بصورة منتظمة، دون تسجيل أي مشكلات تتعلق بتطبيق التعريفة الجديدة.