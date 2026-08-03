استطاع الجزء الجديد من فيلم البطل الخارق "Spider-Man: Brand New Day – الرجل العنكبوت" أن يحقق رقما قياسيا في أول 3 أيام من عرضه في أمريكا الشمالية فقط، بواقع 355 مليون دولار أمريكي، وهو ما جعله ثاني أعلى افتتاحية في التاريخ الأمريكي عقب فيلم "Avengers: Endgame - المنتقمون"، الذي عرض عام 2019، وحقق إيرادات بلغت 357 مليون دولار في أول 3 أيام عرض له.

"Brand New Day" هو فيلم بطل خارق تم إصداره في دور السينما يوم 31 يوليو الماضي، من بطولة توم هولاند وزنديا، وإخراج داستين دانيال، وتتبع القصة بيتر باركر وهو يعيش وحيدا بعد أحداث "No Way Home"، حيث لا يتذكره أحد، ليحارب الجريمة في شوارع نيويورك ويواجه تحديات جديدة مع ظهور شخصيات مثل فرانك كاسل، الذي يشتهر بأنه The Punisher.

ومن المفارقات أن الجزء قبل الأخير من "الرجل العنكبوت" حجز مقعدا ثالثا ضمن أعلى الافتتاحيات في التاريخ الأمريكي، حيث حقق إيرادات بلغت 260 مليون دولار في أول 3 أيام من عرضه آنذاك.

وبذلك تستحوذ شركة مارفل للإنتاج الفني على أعلى افتتاحيات لأفلامها في التاريخ السينمائي الأمريكي بـ3 أفلام.

كان آخر أجزاء "الرجل العنكبوت" حمل اسم "No Way Home – لا عودة للوطن"، وتم طرحه قبل 5 سنوات عام 2021، وحصد إيرادات عالمية ضخمة تجاوزت مليارا و900 مليون دولار أمريكي.