البحريتان الإندونيسية والأسترالية تختتمان تدريبات كاسواري المشتركة لعام 2026

اختتمت البحرية الإندونيسية، تدريبات مشتركة مع البحرية الملكية الأسترالية؛ مما عزز التعاون العسكري والبحري الثنائي خلال تدريب "كاسواري" لعام 2026، الذي أُجري في أستراليا خلال الفترة من 27 إلى 31 يوليو.

وأعلنت البحرية الإندونيسية، في بيان صدر اليوم الاثنين أن التدريبات شهدت مشاركة 15 ضابطًا من البحرية الإندونيسية، بقيادة قائد قوة مهمة تدريبات كاسواري-26، الكولونيل فيري أتش هوتاجاول، وفقًا لما ذكرته وكالة الأنباء الإندونيسية (أنتارا).

وتلقى المشاركون تدريبات على تشغيل السفن الحربية الصغيرة وتنفيذ عمليات إنفاذ القانون البحري، بهدف تحسين مهاراتهم في التعامل مع السفن الصغيرة وإجراء الدوريات البحرية.

وأشارت البحرية الإندونيسية، إلى أن التدريبات جرت بسلاسة، مع التزام جميع الأفراد باللوائح التشغيلية وإجراءات السلامة طوال فترة التدريب.

وقال مدير مكتب المعلومات في البحرية الإندونيسية فيرست أميرال تونجول، إن هذه التدريبات من شأنها تعزيز قدرات الأفراد، إلى جانب تعميق العلاقات والشراكات العسكرية مع أستراليا.

وأضاف تونجول: "من المتوقع أن يصبح أفراد البحرية الإندونيسية أكثر جاهزية لمواجهة السيناريوهات الاستراتيجية، وقادرين على تعزيز مستوى يقظتهم في الحفاظ على الأمن البحري".