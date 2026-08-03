- تاياني: الهدف تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية وتشجيع نزع سلاح حزب الله

تستضيف العاصمة الإيطالية روما، غدا الثلاثاء، جولة سابعة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية، على مدار ثلاثة أيام، وذلك على وقع تواصل الاعتداءات الإسرائيلية وتفجير البيوت والمنشآت دون أي التزام بوقف إطلاق النار.

كانت الجولات الخمس الأولى قد عُقدت في الولايات المتحدة، فيما استضافت روما الجولة السادسة يومي 14 و15 يوليو الماضي.

وتُعد الجولة الحالية الثانية التي تستضيفها العاصمة الإيطالية، حيث توفر إيطاليا مقر الاجتماعات وتدعم العملية سياسيا، بينما تبقى الوساطة والتنسيق بيد واشنطن.

وبحسب مصادر مطلعة على المفاوضات، ستقترح بيروت إدراج مدينة بنت جبيل الحدودية ضمن المرحلة الثانية من مشروع "المناطق التجريبية"، حيث يقضي هذا المشروع بانسحاب القوات الإسرائيلية من مناطق محددة، مقابل انتشار الجيش اللبناني فيها بصورة حصرية، وإزالة الأسلحة والمقاتلين والبنى العسكرية التابعة للتنظيمات غير الرسمية، وفي مقدمتها حزب الله، وفقا لوكالة "نوفا" الإيطالية.

ويترأس الوفد اللبناني السفير السابق لدى الولايات المتحدة سيمون كرم، ويضم السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حمادة معوض، إلى جانب ممثلين وخبراء عسكريين.

ومن المنتظر أن تبحث اللجان الفنية آليات تنفيذ الاتفاق الإطاري الذي وقعه لبنان وإسرائيل في واشنطن في 26 يونيو الماضي بوساطة أمريكية.

كما أشارت وزارة الخارجية الأمريكية إلى أن أهداف المفاوضات تشمل معالجة القضايا العالقة على الحدود، والسعي، على المدى الطويل، إلى التوصل إلى اتفاق شامل للأمن والسلام.

وقال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن الهدف من هذه المبادرة هو تعزيز مؤسسات الدولة اللبنانية، ودعم بسط سيطرتها الكاملة على أراضيها، وتشجيع نزع سلاح حزب الله، بحسب وكالة "فيستا" الإيطالية.

وأشار إلى أن الحكومة الإيطالية تعمل أيضا على تجنب حدوث فراغات أمنية خطيرة بعد انتهاء مهمة قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (اليونيفيل)، وذلك بالتنسيق الوثيق مع الحلفاء، وفي مقدمتهم فرنسا.