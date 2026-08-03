المسيرات الأوكرانية تستهدف مجددا شركة وايلدبيريز الروسية للتجارة الإلكترونية

أعلنت شركة "وايلدبيريز" أكبر شركة تجارة إلكترونية في روسيا، أن هجوما بطائرات مسيرة أوكرانية أدى إلى اندلاع حريق في أحد مراكزها اللوجستية في منطقة فلاديمير، الواقعة شرق العاصمة موسكو.

وقال حاكم منطقة فلاديمير ألكسندر أفدييف، إن شخصين أصيبا بجروح جراء الهجوم.

وتشن أوكرانيا، هجمات على منشآت "وايلدبيريز" منذ منتصف يوليو الماضي، متهمة الشركة بتوفير احتياجات تدعم المجهود الحربي الروسي في الحرب ضد أوكرانيا.

ووصفت السلطات الروسية ،هذه الهجمات بأنها هجمات إرهابية تستهدف البنية التحتية المدنية.

وذكرت وسائل إعلام روسية، أن الهجوم الذي وقع في منطقة فلاديمير، على بعد نحو 190 كيلومترا شرق موسكو، هو الهجوم الثامن عشر الذي يستهدف منشآت "وايلدبيريز" حتى الآن.

ويقدر محللون اقتصاديون، أن "وايلدبيريز" فقدت حتى الآن نحو 20% من طاقتها التخزينية جراء هذه الهجمات، وأن إجمالي الخسائر يقدر بنحو 280 مليار روبل (3.5 مليار دولار).