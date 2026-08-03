جهاز الأمن الفيدرالي الروسي يحبط هجوما إرهابيا قرب مكتب المدعي العام في بياتيجورسك

أعلن المكتب الصحفي لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي (إف إس بي)، أن الجهاز أحبط "هجوما إرهابيا" مخططا قرب مكتب المدعي العام في مدينة بياتيجورسك الواقعة جنوبي روسيا، واعتقل مشتبه به ترجع أصوله إلى دولة في آسيا الوسطى.

وقال المكتب الصحفي، إن "جهاز الأمن الفيدرالي الروسي أحبط هجوما إرهابيا في إقليم ستافروبول تم التخطيط له من جانب مواطن من إحدى دول آسيا الوسطى، من مواليد عام 2001، ومن أتباع منظمة إرهابية دولية محظورة في روسيا"، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية الرسمية "تاس".

ووفقا لجهاز الأمن الفيدرالي الروسي، فإن المشتبه به الذي كان يتحرك بتعليمات وتحت إشراف عنصر تابع للمنظمة الإرهابية "ومقرها سوريا" خطط لتفجير عبوة ناسفة عن بُعد قرب مكتب المدعي العام في بياتيجورسك.

وأوضح الجهاز، أن "المشتبه راقب المنطقة وحصل على المواد اللازمة لتجميع العبوة الناسفة وخطط، عقب تنفيذ الهجوم، للسفر إلى سوريا والانضمام إلى المنظمة الإرهابية".

وأسفر تفتيش منزل المشتبه به عن اكتشاف ومصادرة مكونات ومواد كيميائية وشظايا، كانت مخصصة لتجميع عبوة ناسفة بدائية الصنع.

وباشرت إدارة التحقيقات التابعة لمديرية جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في إقليم ستافروبول في إجراءات رفع قضية جنائية استنادا إلى الفقرة الأولى من المادة 30 والفقرة الثانية من المادة 205 من قانون العقوبات الروسي، (المتعلقين بالإعداد لارتكاب هجوم إرهابي).