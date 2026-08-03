جماهير طرابزون سبور تُحضّر استقبالا تاريخيا لصلاح في تركيا

يستعد نادي طرابزون سبور للإعلان رسميًا عن التعاقد مع النجم المصري محمد صلاح، بعدما توصل لاتفاق معه على الشروط الشخصية، في صفقة مرتقبة تُعد من أبرز صفقات الموسم.

وكشفت تقارير صحفية أن النادي التركي حدد موعدًا لوصول صلاح إلى إسطنبول، تمهيدًا لإتمام الإجراءات النهائية والإعلان الرسمي، وسط حالة من الترقب والحماس بين جماهير الفريق.

وكان نادي بشكتاش قد خاض مفاوضات طويلة لضم صلاح خلال الفترة الماضية، قبل أن تتعثر بسبب مطالب وكيله، ليتحول مسار الصفقة نحو طرابزون سبور الذي بات الأقرب لحسمها.

وبحسب ما أوردته صحيفة «صباح»، فإن الصفقة تُقدر بنحو 17 مليون يورو سنويًا، بالإضافة إلى حوافز، مع استمرار التفاوض على بعض البنود المتعلقة بمدة التعاقد وآلية السداد، قبل إغلاق الملف بشكل نهائي.

ومن المنتظر أن يصل صلاح، الذي يقضي عطلته حاليًا في اليونان، إلى إسطنبول يوم الأربعاء على متن طائرة خاصة، حيث تُجهّز جماهير طرابزون سبور استقبالًا استثنائيًا في المطار، احتفاءً بصفقة قد تُحدث صدى واسعًا في الكرة التركية.