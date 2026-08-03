السجن 5 سنوات لسائق تسبب في عاهة مستديمة لطالب بالوراق

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة سائق بالسجن 5 سنوات، لإدانته بالاعتداء على طالب بطلق ناري والتسبب في إحداث عاهة مستديمة له بالعين اليسرى، بمنطقة الوراق.

صدر الحكم برئاسة المستشار هاني لويس عبدالملك، وعضوية المستشارين صلاح الدين دياب عبد الجواد، وأحمد حسن محمد، وأحمد أحمد دعبس، وأمانة سر أشرف صلاح.

وأسندت التحقيقات في القضية رقم 18198 لسنة 2025 جنايات قسم الوراق، للمتهم "عمر . م" 25 عامًا، سائق، أنه في يوم 30 أكتوبر 2025 ضرب عمداً وآخريين مجهولين المجني عليه "نصر . م"، 22 سنة، طالب، مع سبق الإصرار، أنه على إثر مشادة كلامية فيما بينهما.

وتابعت التحقيقات أن المتهم عقد العزم وبيت النية على إحداث إصابة المجني عليه وأعد لذلك الغرض السلاح الناري "فرد خرطوش" وتوجه إلى حيث أيقن تواجده مستقلاً دراجة نارية خل أخرين مجهولين وأطلق عيارا ناريا صوب المجني عليه أستقرت بعينه اليسرى فأحدث إصابته، التي تسببت في عاهة مستديمة يستحيل برثها تقدر بنحو 35%.

وأضافت التحقيقات أن المتهم أحرز سلاح نارى غير مششحن بدون ترخيص، وذخيرة مما تستخدم على السلاح الناري محل الاتهام الأول.

وشهد الطالب المجني عليه أنه على إثر مشادة كلامية نشبت فيما بينه وبين المتهم وآخريين مجهولين قبيل الواقعة حضر إليه المتهم مستقلاً دراجة نارية خلف الأخريين المجهولين مشهرًا سلاح ناري وأطلق عيار ناري صوبه فأحدث إصابته الموصوفة التي نتج عنها إصابته بعاهة مستديمة.