 رئيسة المفوضية الأوروبية: إسبانيا والمغرب أدارتا أزمة سبتة بكفاءة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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رئيسة المفوضية الأوروبية: إسبانيا والمغرب أدارتا أزمة سبتة بكفاءة

بروكسل - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 3:55 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 3:55 م

قالت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، في رسالة إلى رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز، إن إسبانيا والمغرب أدارتا وضع الهجرة في جيب سبتة "بكفاءة وبفاعلية".

وأضافت فون دير لاين، في الرسالة التي اطلعت عليها وكالة بلومبرج للأنباء، أن الاتحاد الأوروبي يعمل بالفعل مع السلطات المغربية بشأن "شراكة منظمة تتطلع إلى المستقبل" بشكل أكبر.

وقالت إن الشراكة يمكن أن تعزز أنظمة الإنذار المبكر في مجال إدارة الحدود وتحسن "الدعم الفني والمالي للمغرب".

وتابعت أن الاتحاد الأوروبي لن يقبل "الدخول غير القانوني" ولا "أي محاولة لاستخدام الهجرة غير الشرعية كوسيلة للضغط على أي دولة عضو".

وقالت إن الهجرة تستلزم استجابة أوروبية مشتركة وتحركا موحدا وتضامنا.

 

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