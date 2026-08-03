هيئة الأرصاد الألمانية تحذر من موجة حر تضرب معظم أنحاء البلاد

حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية "دي دبليو دي"، من موجة حر تشمل معظم أنحاء ألمانيا؛ إذ أظهرت خريطة التحذيرات التي تم تحديثها صباح اليوم الاثنين سريان التحذير من الحرارة في أجزاء واسعة من البلاد.

ويتركز التحذير من الإجهاد الحراري الشديد بشكل خاص في المناطق الوسطى والشرقية والجنوبية، باستثناء بعض المناطق الفردية في الشمال والشمال الغربي التي لم تشملها خريطة التحذيرات جزئيا.

ووفقا لبيانات الهيئة التي يقع مقرها في مدينة أوفنباخ، فإن التحذير من الحرارة يصدر عند توقع تعرض السكان لإجهاد حراري شديد، مع عدم انخفاض درجات الحرارة داخل المساكن ليلاً بالقدر الكافي.

وتستند هذه التقديرات إلى "درجة الحرارة المحسوسة"، والتي يجب أن تتجاوز نحو 32 درجة مئوية في الساعات المبكرة من فترة ما بعد الظهر، بينما تحذر الهيئة من "إجهاد حراري شديد" بدءاً من 38 درجة مئوية.

وبحسب توصيات هيئة الأرصاد الجوية الألمانية، ينبغي عند صدور تحذير من الحرارة تجنب التعرض المباشر لأشعة الشمس قدر الإمكان، وتأجيل الأنشطة البدنية في الهواء الطلق إلى ساعات الصباح الباكر.

كما توصي الهيئة بشرب المياه بانتظام، وارتداء ملابس خفيفة، وتناول وجبات خفيفة، والامتناع عن تناول الكحوليات، إضافة إلى حماية المساكن من أشعة الشمس وتهويتها عندما تصبح الأجواء الخارجية أكثر برودة.