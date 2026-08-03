ألمانيا: رفع دعوى على ألماني بتهمة تشغيل أكبر سوق مخدرات على الانترنت المظلم

رفع الادعاء العام الألماني في مدينة فرانكفورت، دعوى قضائية على شخص يُشْتَبَه في أنه المشغل لمنصة "أركيتايب ماركت" على شبكة الإنترنت المظلم للاتجار بالمواد المخدرة.

وأوضح المكتب الاتحادي للتحقيقات الجنائية التابع للشرطة الألمانية أن المنصة ظلت تُسْتَخْدم حتى إغلاقها في عام 2025 للاتجار بمواد من بينها مخدرات ومنتجات قنب ومواد جديدة ذات تأثير نفسي بالإضافة إلى أدوية. ويُعْتَقَد أن المتهم البالغ من العمر 31 عاما هو مؤسس المنصة ومديرها.

وأشار المكتب إلى أنه منذ نوفمبر 2022 وحتى إغلاق المنصة، سُجلت على المنصة نحو 3ر2 مليون عملية طلب شراء بإجمالي مبيعات بلغ حوالي 330 مليون يورو.

وتابع المكتب أن المنصة قدمت لنحو 600 ألف حساب زبون ما يقارب 17 ألف عرض بيع مقدمة من حوالي 3000 بائع محترف.

ووفقا لنتائج التحقيقات حتى الآن، جرى منذ نوفمبر 2022 وحتى الإغلاق في عام 2025 تداول نحو 2ر3 مليون قرص و326 لتراً من أنواع مختلفة من المواد المخدرة عبر المنصة. كما عُرضت أيضا منتجات قنب وأدوية ومنشطات ومواد جديدة ذات تأثير نفسي، وكانت العملات المشفرة هي وسيلة الدفع الوحيدة المستخدمة.

وتشير التحقيقات إلى أنه يُعْتَقَد أن المتهم كان يحصل على نحو 5% من قيمة كل عملية بيع. وذكر الادعاء العام في فرانكفورت أنه تحصل من خلال نظام الضمان المالي الذي وفرته المنصة ورسوم أخرى، على إيرادات بلغت نحو 20 مليون يورو. ويوجه الادعاء العام للرجل اتهامات من بينها الإتجار غير المشروع بالمواد المخدرة منذ عام 2020. وفي حال إدانته، فقد يواجه عقوبة بالسجن تصل إلى 15 عاما.

وكانت وحدة خاصة تابعة للشرطة الوطنية الإسبانية قد ألقت القبض على المتهم، وهو مواطن ألماني، في يونيو 2025 داخل مقر إقامته في برشلونة. ومنذ ذلك الحين، يقبع في الحبس الاحتياطي في ألمانيا. وخلال التحقيقات، صادرت السلطات عملات مشفرة ومبالغ نقدية وسيارات فاخرة تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 10 ملايين يورو.

وأكدت السلطات أنه لا توجد سوابق جنائية مسجلة للمتهم حتى الآن. ومن المقرر الآن أن تبت الدائرة الجنائية الكبرى في محكمة فرانكفورت في مسألة إحالة القضية إلى المحاكمة.