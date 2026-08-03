الرئيس الإيراني: لا نريد زيادة التوتر وانعدام الأمن في المنطقة

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، إن بلاده لا ترغب في زيادة التوتر وانعدام الأمن بالمنطقة، مؤكدا في الوقت ذاته أنها ستستخدم كل إمكاناتها للدفاع عن أمنها ومصالحها.

جاء ذلك في تصريحات خلال مراسم إطلاق المرحلة الثانية من مشروع طبيب الأسرة الوطني ونظام الإحالة، الاثنين، بحسب بيان صادر عن الرئاسة الإيرانية.

وأكد بزشكيان أن إيران ستستخدم جميع إمكاناتها للدفاع عن أمن البلاد ومصالحها الوطنية ووحدة أراضيها.

وأضاف أن من بين الركائز الأساسية لقوة البلاد تحسين صحة المجتمع وتعزيز القدرة الوطنية على الصمود.

وبين 8 و24 يوليو الماضي شنت الولايات المتحدة هجمات على إيران، وردت طهران بمهاجمة ما قالت إنها منشآت ومعدات عسكرية أمريكية في دول عربية، لا سيما الأردن والبحرين والكويت.

وسبق ذلك توقيع واشنطن وطهران في 18 يونيو الماضي، مذكرة تفاهم، ودخولهما في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق نهائي، قبل أن تتعثر المفاوضات بسبب خلافات بشأن ضمان حركة الملاحة في مضيق هرمز، أحد أهم الممرات الاستراتيجية لإمدادات الطاقة والتجارة العالمية.

وفي 28 فبراير الماضي بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل هجوما على إيران، أسفر، بحسب طهران، عن مقتل أكثر من ثلاثة آلاف شخص، فيما ردت إيران بهجمات قالت إنها أوقعت قتلى أمريكيين وإسرائيليين.