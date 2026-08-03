وزير الرياضة يثني على إنجاز ناشئات اليد بعد بلوغ ربع نهائي المونديال

أشاد جوهر نبيل، وزير الشباب والرياضة، بالأداء المميز الذي قدمه منتخب مصر للناشئات لكرة اليد (مواليد 2008)، خلال مشاركته في بطولة العالم المقامة حاليًا في رومانيا، بعد تأهله إلى الدور ربع النهائي للمرة الأولى في تاريخ مشاركاته بالبطولة.

كما أشاد وزير الرياضة بالدور الكبير الذي يبذله الاتحاد المصري لكرة اليد برئاسة خالد فتحي، وكذلك الجهاز الفني والإداري والطبي، لما يقدمونه من جهود مع لاعبات منتخب الناشئات.

وحقق منتخب مصر فوزًا مثيرًا على نظيره الكوري الجنوبي بنتيجة 28-27، في الثواني الأخيرة من المباراة، ليواصل مشواره المميز في البطولة ويتأهل رسميًا إلى الدور ربع النهائي، حيث يواجه منتخب الدنمارك غدًا الثلاثاء.

وكان منتخب مصر قد استهل مشواره في البطولة بالفوز على كرواتيا بنتيجة 27-24، ثم تغلب على فرنسا بنتيجة 29-24، قبل أن يحقق فوزًا كبيرًا على فيجي بنتيجة 83-17، ليحسم صدارة مجموعته بالعلامة الكاملة ويتأهل إلى الدور الرئيسي، ثم يواصل انتصاراته بالفوز على كوريا الجنوبية والتأهل إلى ربع النهائي.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته بالمستوى الذي ظهرت عليه لاعبات المنتخب، مشيرًا إلى أن هذا الأداء يؤكد تطور كرة اليد النسائية المصرية وقدرتهن على المنافسة وتحقيق الانتصارات أمام منتخبات قوية على الساحة الدولية.

وأكد الوزير استمرار دعم الدولة للمنتخبات الوطنية والأبطال الرياضيين، وتوفير جميع الإمكانات اللازمة لتحقيق أفضل النتائج، والظهور بالصورة التي تليق باسم مصر في مختلف البطولات الدولية.