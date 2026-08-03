اندلاع حريق غابات كبير في هولندا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت خدمات الطوارئ الهولندية اليوم الاثنين، إن حريقا اندلع في منطقة غابات بشرق هولندا، على مسافة قريبة من الحدود الألمانية.

وأضافت أنه تم نشر رجال الإطفاء في محمية دي روزمولين الطبيعية بالقرب من قرية أوستروم لمكافحة الحريق ومنعه من الانتشار.

وتصاعدت أعمدة ضخمة من الدخان فوق منطقة الغابات الواقعة بين فينلو ونايميخن. وتم إخلاء موقع مخيم يضم نحو 300 شخص بسبب سوء نوعية الهواء.

وتم تعليق خدمات السكك الحديدية بين نايميخن وفينراي حيث كان رجال الإطفاء يعملون مباشرة بجانب القضبان.

وأنشأ رجال الإطفاء حاجزا مانعا لانتشار الحريق في الغابة، ونشر الجيش الهولندي مروحية لمكافحة الحرائق.