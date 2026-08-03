ترامب: القيادة الإيرانية مخادعة بشكل لا يصدق

وصف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، القيادة الإيرانية بأنها مخادعة بشكل لا يصدق.

وقال في تدوينة عبر حسابه على منصة تروث سوشيال: «يطلبون اجتماعًا، بل والبعض قد يقول يتوسلون، وتبدأ المحادثات، مع تحديد مواعيد لأخرى في المستقبل القريب، ثم يقولون علناً وبكل فخر إنهم لا يجرون أي مناقشات، وأن لا شيء تتم مناقشته، وأنهم يتعاملون فقط مع عُمان».

وأضاف: «الإيرانيون يستمرون في ترديد هرائهم المعتاد قائلين إن مضيق هرمز ستديره قواتهم بقوة، في حين أنه خاضع بالفعل للسيطرة الكاملة للبحرية الأمريكية ولحصارنا، أو كما يسميه البعض الجدار الفولاذي للولايات المتحدة».

وتابع: «لن يمر أي شيء إلى إيران ما لم نرد ذلك، ولن يمر أي شيء ما لم يتم التوصل إلى صفقة أو استسلام كامل».

واستكمل: «سواء أرادت إيران الاعتراف بذلك أم لا، فنحن في الواقع نتحدث عن حل لمشكلة تسببوا هم فيها لعقود.. الأمر بسيط جدًا.. إيران لن تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا».