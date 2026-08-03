منتخب ناشئات السلة في المجموعة الثانية ببطولة الأفروباسكت

أجريت قرعة بطولة الأفروباسكت للناشئات تحت 18 عامًا، التي تستضيفها كوت ديفوار خلال الفترة من 5 إلى 16 أغسطس الجاري، بمشاركة 12 منتخبًا.

وتشهد البطولة مشاركة منتخب مصر للناشئات، بعدما توج ببطولة تصفيات المنطقة الخامسة، التي أقيمت مؤخرًا في ستاد القاهرة الدولي.

وأسفرت القرعة عن وقوع المنتخب الوطني في المجموعة الثانية، إلى جانب كلا من مالي، والمغرب، وبنين.

وتقام منافسات البطولة بنظام الدوري من دور واحد بين المجموعات الثلاث، على أن يتأهل أفضل ثمانية منتخبات في دور المجموعات إلى الدور ربع النهائي، حيث سيتم تصنيف كل من الفرق التي تحتل صدارة كل مجموعة من المركز الأول إلى الثالث، والفرق التي تحتل المركز الثاني في كل مجموعة من المركز الرابع إلى السادس، وأفضل فريقين يحتلان المركز الثالث من المركز السابع إلى الثامن، وذلك بناءً على عدد الانتصارات وفارق الأهداف.

وبناءً على ذلك، تصبح مواجهات دور الثمانية في بطولة الأفروباسكت للناشئات على النحو التالي:

المركز الأول × المركز الثامن

المركز الثاني × المركز السابع

المركز الثالث × المركز السادس

المركز الرابع × المركز الخامس