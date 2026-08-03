 المصري يمدد تعاقده مع عبد الوهاب نادر لأربعة مواسم - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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المصري يمدد تعاقده مع عبد الوهاب نادر لأربعة مواسم

بورسعيد-إيهاب أبو المعاطي
نشر في: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 9:38 م | آخر تحديث: الإثنين 3 أغسطس 2026 - 9:38 م

أتمّ مجلس إدارة النادي المصري، برئاسة كامل أبو علي، كافة إجراءات تجديد التعاقد مع اللاعب عبد الوهاب نادر، بعقد يمتد لأربعة مواسم قادمة، اعتبارًا من فترة الانتقالات الصيفية الحالية وحتى نهاية موسم 2029/2030.

وقّع اللاعب على تعاقده الجديد بحضور محمد موسى، عضو مجلس الإدارة والمشرف على الفريق الأول.

ويُذكر أن عبد الوهاب نادر يبلغ من العمر 21 عامًا، ويشغل مركز قلب الدفاع، إلى جانب إجادته اللعب في مركز الظهير الأيمن. ويُعد أحد أبناء قطاع الناشئين بالنادي، حيث شارك بشكل أساسي مع الفريق خلال الموسم الماضي، وقدم مستويات متميزة.


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