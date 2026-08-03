الزمالك يعلن فسخ تعاقده مع سيف الجزيري

أعلن مجلس إدارة نادي الزمالك، برئاسة حسين لبيب، التوصل إلى اتفاق مع التونسي سيف الدين الجزيري، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم، على إنهاء التعاقد بين الطرفين بالتراضي وبشكل ودي تماماً ، عقب الانتهاء من جميع التسويات الخاصة بالعقد، في إطار من التفاهم والاحترام المتبادل.

ونيابة عن جماهير الزمالك يتوجه مجلس إدارة النادي بخالص الشكر والتقدير إلى سيف الدين الجزيري، على ما قدمه للنادي طوال فترة ارتدائه القميص الأبيض، حيث كان نموذجًا للاعب المحترف الملتزم والمخلص، ويتمني الزمالك وجماهيره التوفيق والنجاح للجزيري في محطته المقبلة، ومواصلة التألق في الملاعب.

ويؤكد مجلس إدارة نادي الزمالك تقديره للطريقة الراقية التي جرى بها إنهاء التعاقد في حضور وكيله حازم فتوح، والتي عكست مدى إخلاص اللاعب وتفانيه وحبه للنادي، ليظل سيف الدين الجزيري أحد أبناء القلعة البيضاء، وسيبقى محل تقدير واحترام من جميع جماهير الزمالك، لما قدمه من نموذج مشرف للاعب المحترف الذي ترك بصمة حقيقية داخل النادي.

ويُعد الجزيري من أبرز المهاجمين الأجانب في تاريخ نادي الزمالك، بعدما نجح في أن يصبح الهداف الأجنبي التاريخي للنادي، وهو إنجاز يعكس ما قدمه من عطاء وأرقام مميزة بقميص القلعة البيضاء.