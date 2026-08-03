توقيف السفير الفلسطيني السابق في بيروت بتهم فساد بطلب من رام الله

أفاد مصدر قضائي لبناني، اليوم الاثنين، بإصدار مذكرة توقيف بحق السفير الفلسطيني السابق أشرف دبور على خلفية ملاحقات قضائية ضده من السلطة الفلسطينية في رام الله بتهم فساد واختلاس أموال خلال فترة توليه منصبه.

وقال المصدر إن "مدعي عام التمييز أصدر مذكرة توقيف بحق دبور بعد استجوابه في النيابة العامة التمييزية"، وفقا لمحطة "فرانس 24" الإخبارية.

وأضاف أن القضاء حول الملف إلى مجلس الوزراء ليبلغ السلطة الفلسطينية أن دبور موقوف في لبنان، وطلب إرسال ملفه القضائي إلى لبنان من السلطة الفلسطينية تمهيدا لتسليمه إليها عبر الحكومة اللبنانية.

وأشار المصدر الى أن الأجهزة الأمنية أوقفت دبّور بداية في أبريل الماضي في مطار بيروت بناء على مذكرة توقيف صادرة بحقّه من القضاء الفلسطيني، للاشتباه بضلوعه في قضايا فساد واختلاس أموال خلال توليه منصبه في بيروت بين عامي 2012 و2025.

وأفرج عنه بعد ذلك بموجب سند إقامة ومنع من السفر، قبل أن يمثل مجددا أمام القضاء.

وفي مقطع فيديو نشره على صفحته على منصة فيسبوك في مايو الماضي، نفى دبور الاتهامات، وندد بمحاولات لـ "تشويه سمعته" .