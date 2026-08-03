تراجع أسعار الذهب في ظل استمرار الحرب بين أمريكا وإيران

واصلت أسعار الذهب تراجعها للجلسة الثانية على التوالي خلال تعاملات اليوم الاثنين حيث يقيم المتعاملون التراجع في أسعار النفط نتيجة قرار الرئيس الأمريكي التراجع عما وصفه بأنه "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية الثانية" على إيران أمس.

وتراجع سعر المعدن الأصفر بمقدار 16 دولارا أي بنسبة 39ر0% إلى 40ر4046 دولارا للأوقية تسليم سبتمبر المقبل. وارتفع سعر الفضة بمقدار 039ر0 دولارا أي بنسبة 07ر0% إلى 825ر57 دولارا للأوقية تسليم سبتمبر.

وذكر ترامب أن مسئولين إيرانيين وقادة خليجيين طلبوا منه في شن أي هجمات على إيران وأبلغوه بالاستقرار على "بنود" الاتفاق، بما في ذلك إعادة فتح مضيق هرمز فورا، مضيفا أن جولة جديدة من المحادثات ستبدأ يوم الاثنين.

في الوقت نفسه ألمح ترامب إلى احتمال القيام رد فعل قوي في المستقبل، قائلًا إن التريث مرهون بسرعة إبرام إيران للاتفاق.

وفي حديثه مع الصحفيين على متن طائرة الرئاسة أمس، أشار ترامب إلى أن الهجمات الضخمة التي ألغاها كان من المفترض أن تكون الأكبر منذ الحرب العالمية الثانية. وأكد أنه يستطيع شنها مجددا متى شاء.

ولم يحدد ترامب مهلة زمنية لإيران للتوصل إلى اتفاق، قائلا إنه لا يتطلع لقتل الناس.

واستقبل المحللون تصريحات ترامب بتفاؤل حذر، لأن الموقف في منطقة الخليج يتبدل من السلام إلى الحرب وبالعكس بين لحظة وأخرى.

وتراجعت أسعار النفط بشدة اليوم بعد أن تلاشى الخطر الوشيك للهجوم العسكري الأمريكي الضخم واحتمالات الرد الانتقامي من جانب إيران.

ورغم ذلك نقلت وكالة مهر الإيرانية للأنباء عن وزارة الخارجية القول إن إيران لا تجري أي محادثات مع الولايات المتحدة حاليا.

وردا على الموقف الإيراني اتهم ترامب في منشور على منصة التواصل الاجتماعي تروث سوشيال إيران بالنفاق وأكد سيطرة الولايات المتحدة الكاملة على مضيق هرمز.

وتأرجحت أسعار الذهب بسبب العوامل المتضاربة من تراجع الضغوط التضخمية وهدوء المخاوف من زيادة أسعار الفائدة الأمريكية، مقابل المخاوف من تجدد القتال بين الولايات المتحدة وإيران.

وفي سوق الصرف ارتفع مؤشر قيمة الدولار أمام العملات الرئيسية الأخرى بمقدار 08ر0 نقطة إلى 99ر99 نقطة.