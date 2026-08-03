جورج خباز يحصد جائزة إنجاز العمر في مهرجان الفيلم اللبناني بكندا

أعلنت إدارة مهرجان الفيلم اللبناني بكندا تكريم الفنان اللبناني جورج خباز، ومنحه جائزة «إنجاز العمر»، خلال أمسية احتفالية تُقام ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمهرجان، المقرر إقامتها في العاصمة الكندية تورونتو خلال الفترة من 17 إلى 28 سبتمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان، في بيان: «تتشرف إدارة الدورة العاشرة من مهرجان الفيلم اللبناني بكندا بالإعلان عن تكريم الفنان جورج خباز ومنحه جائزة "إنجاز العمر"، بصفته أحد أبرز الأصوات الفنية في لبنان».

وأضاف البيان: «من خلال مجموعة من أعماله المميزة في المسرح والسينما والتلفزيون، استطاع جورج خباز أن ينسج قصصًا ويقدم أداءً فنيًا ألهم أجيالًا، وأثرى الإرث الثقافي اللبناني، ونال به احترام وتقدير الجمهور حول العالم».