كشف اللواء جمال عوض، رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، آخر مستجدات موقف أصحاب المعاشات الذين تأخر صرف مستحقاتهم لمدة أربعة أشهر، مؤكدًا أن الهيئة انتهت من صرف المستحقات لنحو 92% من الحالات.

وقال عوض، خلال مداخلة ببرنامج «الصورة مع لميس الحديدي» المذاع على قناة «النهار»، اليوم الاثنين، إنه عند عرض موقف أصحاب المعاشات خلال جلسة الإحاطة بمجلس النواب، بلغ إجمالي الحالات المستحقة لصرف المعاشات المتأخرة 45 ألفًا و987 حالة، موضحًا أن الهيئة انتهت من صرف المستحقات لـ42 ألفًا و254 حالة، بنسبة إنجاز بلغت 92%.

وأضاف أن هناك 3 آلاف و733 حالة لم يُستكمل الانتهاء منها حتى الآن، من بينها 3 آلاف و8 حالات تحتاج إلى استيفاء بعض المستندات والبيانات من المواطنين، حتى تتمكن الهيئة من استكمال الإجراءات وصرف مستحقاتهم.

وأشار إلى أن الهيئة ترسل رسائل إلى أصحاب الحالات التي تحتاج إلى استكمال مستندات، لإبلاغهم بضرورة مراجعة مكاتب التأمينات لاستيفاء الأوراق المطلوبة، مؤكدًا أن أصحاب هذه الحالات أصبحوا على علم بالمستندات اللازمة لاستكمال ملفاتهم.

وأوضح أن هناك 725 حالة أخرى تواجه بعض المشكلات والقصور في البيانات التاريخية، لافتًا إلى أن الهيئة تعمل على معالجتها من خلال مفتشيها، الذين ينتقلون إلى جهات العمل المرتبطة بهذه البيانات للتحقق من صحتها باستخدام وسائل وإجراءات مختلفة.

وأكد أن الحالات المتبقية تمثل نحو 8% فقط من إجمالي الحالات، مشددًا على أن صرف مستحقاتها سيتم فور استيفاء البيانات والمستندات المطلوبة، والانتهاء من معالجة المشكلات المتعلقة بالبيانات التاريخية.