أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، انطلاق التصفية الموسمية الثانية (الأوكازيون الصيفي) لعام 2026، اعتبارًا من اليوم الاثنين 3 أغسطس، ولمدة شهر، مع تحديد مدة مشاركة كل محل تجاري بأسبوعين، وذلك في إطار جهود الوزارة لتنشيط حركة التجارة الداخلية وتوفير السلع للمواطنين بأسعار مخفضة.

وأصدر الوزير القرار رقم (142) لسنة 2026 بشأن بدء الأوكازيون الصيفي، متضمنًا اشتراط حصول المحال التجارية الراغبة في المشاركة على موافقة مسبقة من مديريات التموين والتجارة الداخلية المختصة، إلى جانب الالتزام بالإعلان الواضح عن أسعار السلع قبل التخفيض وبعده، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق المستهلكين.

وأكد شريف فاروق أن الأوكازيون الصيفي يمثل إحدى الآليات المهمة لدعم الأسواق وتحفيز النشاط التجاري، فضلًا عن إتاحة الفرصة للمواطنين للحصول على احتياجاتهم من السلع والمنتجات بتخفيضات حقيقية.

وأوضح أن المشاركة في الأوكازيون لا تقتصر على محال الملابس، وإنما تشمل مختلف الأنشطة التجارية الراغبة في تقديم عروض وتخفيضات فعلية، وفقًا للضوابط المنظمة.

وأضاف أن وزارة التموين تستهدف تحقيق التوازن بين تنشيط الأسواق وحماية المستهلك، من خلال ضمان مصداقية التخفيضات وتعزيز ثقة المواطنين في الأسواق، بما يحقق استفادة حقيقية للمستهلكين ويدعم حركة البيع والشراء.

ووجّه الوزير مديريات التموين والتجارة الداخلية في جميع المحافظات بتيسير إجراءات اشتراك المحال التجارية، مع تكثيف الحملات الرقابية طوال فترة الأوكازيون، للتأكد من الالتزام بالأسعار المعلنة ونسب التخفيض الحقيقية، ومتابعة جودة السلع المعروضة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد أي مخالفات أو ممارسات من شأنها تضليل المستهلكين أو الإعلان عن تخفيضات وهمية.

كما دعت وزارة التموين المواطنين إلى التأكد من الأسعار المعلنة قبل التخفيض وبعده، والحرص على الحصول على فاتورة الشراء والاحتفاظ بها، باعتبارها الضمان الأساسي لإثبات الحقوق، مع سرعة الإبلاغ عن أي عروض غير حقيقية أو ممارسات تجارية مخالفة، بما يدعم جهود الرقابة ويضمن استفادة المستهلكين من التخفيضات الفعلية التي يوفرها الأوكازيون الصيفي.