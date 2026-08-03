استطاع الجزء الجديد من فيلم البطل الخارق «Spider-Man:Brand New Day – الرجل العنكبوت» أن يحقق رقما قياسيا فى أول 3 أيام من عرضه فى أمريكا الشمالية فقط، بواقع 355 مليون دولار أمريكى، وهو ما جعله ثانى أعلى افتتاحية فى التاريخ الأمريكى عقب فيلم «Avengers: Endgame- المنتقمون» الذى عرض عام 2019 وحقق ايرادات بلغت 357 مليون دولار فى أول 3 أيام عرض له.

الفيلم تم إصداره فى دور السينما يوم 31 يوليو الماضى، من بطولة توم هولاند وزنديا وإخراج داستين دانيال، وتتبع القصة بيتر باركر وهو يعيش وحيداً بعد أحداث «No Way Home» حيث لا يتذكره أحد، ليحارب الجريمة فى شوارع نيويورك ويواجه تحديات جديدة مع ظهور شخصيات مثل فرانك كاسل الذى يشتهر بأنه The Punisher.

ومن المفارقات أن الجزء قبل الأخير من «الرجل العنكبوت» حجز مقعد ثالث أعلى افتتاحية فى التاريخ الأمريكى، حيث حقق ايرادات بلغت 260 مليون دولار فى اول 3 أيام من عرضه آنذاك.

وبذلك تستحوذ مارفل على أعلى افتتاحيات لأفلامها فى التاريخ السينمائى الأمريكى بـ3 أفلام.

يذكر أن آخر أجزاء «الرجل العنكبوت» حمل اسم «No way home – لا عودة للوطن»، تم طرحه قبل 5 سنوات عام 2021، وحصد ايرادات عالمية ضخمة تجاوزت مليارا و900 مليون دولار أمريكى.