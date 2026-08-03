تراجع أسعار النفط يهدئ مخاوف وول ستريت بشأن ارتفاع التضخم

تراجعت أسعار النفط في تعاملات اليوم الاثنين؛ ما ساعد في تهدئة مخاوف سوق المال الأمريكية من احتمال ارتفاع معدل التضخم في الولايات المتحدة. وساعد ذلك في ارتفاع مؤشرات الأسهم الأمريكية، مع استمرار التقلبات الحادة في زعزعة استقرار أسواق المال.

وارتفع مؤشر ستاندرد أند بورز 500 الأوسع نطاقا للأسهم الأمريكية بنسبة 2ر1% بعد أن سجل تقلبات حادة خلال يوليو، نتيجة ارتفاع أسعار النفط بشدة بسبب الحرب مع إيران وتزايد المخاوف من عدم ترجمة الإنفاق الضخم لشركات التكنولوجيا الكبرى على تطبيقات الذكاء الاصطناعي إلى أرباح، وما إذا كانت أسهم شركات صناعة الرقائق ارتفعت بصورة مبالغ فيها بسبب الحماس المفرط المحيط بالذكاء الاصطناعي.

وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بمقدار 569 نقطة أو بنسبة 1ر1% بحلول الساعة الحادية عشرة صباحا بتوقيت الساحل الشرقي للولايات المتحدة. كما ارتفع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 8ر1%.

وجاء ارتفاع الأسهم بعد تراجع سعر تراجع خام برنت القياسي للنفط العالمي بنسبة 9ر4% إلى 59ر83 دولارا للبرميل. جاء التراجع بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس إنه قرر تعليق أوامره للقوات الأمريكية بشن ما وصفه بـ "أكبر هجوم منذ الحرب العالمية" ضد إيران، بدعوى أن قادة دول الخليج طلبوا منه إعطاء المفاوضات فرصة جديدة للوصول إلى اتفاق مع إيران بشأن فتح مضيق هرمز والبرنامج النووي الإيراني.

يذكر أن سعر خام برنت تأرجح خلال الشهر الماضي بين 72 و102 دولارا للبرميل، مع تزايد المخاوف وتراجعها بشأن توقيت سماح إيران لناقلات النفط بالمرور بحرية عبر مضيق هرمز شبه المغلق منذ بداية الحرب الأمريكية الإسرائيلية ضد إيران في 28 فبراير الماضي.

وساهم تراجع ترامب الأخير بشأن إيران في تهدئة المخاوف من احتمال تفاقم التضخم، وتراجعت عوائد سندات الخزانة الأمريكية نتيجة لهدوء المخاوف.

وفي سوق السندات تراجع عائد سندات الخزانة الأمريكية أجل 10 سنوات اليوم إلى 68ر4% مقابل 75ر4% في وقت متأخر من يوم الجمعة الماضي، لكنه مازال أعلى كثيرا من مستواه قبل نشوب الحرب وكان 97ر3%.

تهدد عوائد سندات الخزانة المرتفعة بدفع أسعار الأسهم والاستثمارات الأخرى إلى التراجع، مع تباطؤ الاقتصاد نتيجة ارتفاع تكلفة الاقتراض للأسر والشركات الأمريكية. وقد قفز متوسط ​​سعر الفائدة على قروض التمويل العقاري طويل الأجل في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى له خلال عام.

في الوقت نفسه ارتفعت أسهم شركات الطيران وغيرها من الشركات كثيفة استهلاك الوقود من انخفاض أسعار النفط اليوم الاثنين، حيث ارتفع سهم شركة طيران يونايتد إيرلاينز بنسبة 7ر6%، كما ارتفع سهم منافستها أمريكان إيرلاينز بنفس النسبة. وارتفع سهم شركة تشغيل السفن السياحية وسفن الركاب نورويجيان كروز لاين بنسبة 1ر3%.

وارتفع سهم شركة الأغذية تايسون فودز بنسبة 3% بعد إعلانها تحقيق أرباح تفوق قليلا توقعات المحللين خلال الربع الثاني من العام الحالي. وقال الرئيس التنفيذي للشركة دوني كينج إن قوة أداء قطاع الدجاج والأطعمة الجاهزة، التي تشمل علامات تجارية مثل جيمي دين وهيلشاير فارم، مستمرة.

وانضمت تايسون فودز إلى قائمة متزايدة من الشركات الأمريكية الكبرى التي حققت أرباحا ربع سنوية أكبر من توقعات المحللين خلال الربع الثاني، وهو أمر بالغ الأهمية بالنسبة لبرصة وول ستريت، لأن أسعار الأسهم تميل إلى اتباع مسار أرباح الشركات على المدى الطويل. كانت المخاوف قد من أن تكون أسعار الأسهم قد ارتفعت بشكل مبالغ فيه قد تزايدت خلال الفترة الأخيرة.

ورغم أرباح الشركات بشكل عام، استمر تأرجح البورصة بسبب تأرجح أسهم شركات صناعة الرقائق الإلكترونية، التي تقلبت بين الارتفاع والانخفاض خلال الأسابيع الأخيرة بسبب المخاوف من ألا تكون الزيادة الكبيرة في إيراداتها نتيجة ازدهار الطلب على تطبيقات الذكاء الاصطناعي غير مستدامة.

وإذا أسفرت استثمارات الذكاء الاصطناعي عن أرباح أو انتاجية أقل من المأمول، فقد تتراجع شركات التكنولوجيا الكبرى عن إنفاقها الضخم على مراكز البيانات والذي ساعد في ارتفاع أسهم شركات الرقائق إلى مستويات بالغة الارتفاع.

وتراجع سهم شركة ميكرون تكنولوجي لصناعة الرقائق بنسبة 4ر6% في بداية التعاملات، ثم استرد خسائره وارتفع بنسبة 7ر0% خلال أول 90 دقيقة من تعاملات اليوم. ورغم ذلك مازال السهم مرتفعا بنسبة 190% مقارنة بسعره في بداية العام الحالي.