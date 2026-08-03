مسئول في مجلس السلام: نركز على تنفيذ خارطة الطريق الحالية بشأن غزة

بعد إبداء إسرائيل معارضتها لخارطة الطريق الحالية بشأن قطاع غزة، ذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل" نقلا عن مسئول في مجلس السلام (لم تسمه) قوله إن المجلس "يركز على تنفيذ (خارطة الطريق)"، رافضا انتقاد الموقف الإسرائيلي.



وقال المسئول: "لقد قدمنا ​​مسارا عمليا للمضي قدما نحو إحداث تحول في غزة من خلال إزاحة حركة حماس عن السلطة ودفعها لتسليم أسلحتها".



وأضاف: "لا شك أن هذه الخطوات ستتيح تحسين ظروف الحياة في غزة وتعزيز الأمن في إسرائيل".



وأكد المسئول: "ما زلنا عازمين على المضي قدما لتحقيق هذه الأهداف".



وأعلن "مجلس السلام في غزة"، يوم الجمعة، التوصل إلى اتفاق "تاريخي" لتنفيذ المرحلة التالية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة يتضمن انسحابا إسرائيليا من القطاع ونزع سلاح حركة "حماس".



وفي السياق نفسه، أكد رئيس مجلس السلام، نيكولاي ملادينوف، في منشور على منصة "إكس"، ضرورة أن تكون آليات التنفيذ والتحقق "حقيقية وفعالة"، وأن يجري انسحاب القوات الإسرائيلية بالتوازي مع عملية تفكيك الأسلحة.



وفي وقت سابق اليوم الاثنين، قال دورون سبيلمان المتحدث باسم مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ردا على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية إن "تل أبيب أبلغت واشنطن بملاحظاتها ومخاوفها بشأن الإطار المقترح"، مضيفا أن "الصيغة التي نُشرت لا تعكس مواقف إسرائيل".