سلوفاكيا: انخفاض منسوب مياه نهر الدانوب يكشف عن لغم بحري من الحرب العالمية الثانية

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كشف انخفاض منسوب المياه في نهر الدانوب في سلوفاكيا عن لغم بحري يعود إلى الحرب العالمية الثانية.

وأغلقت السلطات جزء من النهر بشكل مؤقت أمام حركة الملاحة بعد اكتشاف اللغم.

ويقع الجزء الذي تم إغلاقه من النهر قرب قرية فيرت شرق براتيسلافا على الحدود المجرية. وتم فرض قيود أيضا على حركة القوارب الترفيهية.

وأشارت السلطات في البداية إلى الاكتشاف على أنه "جسم مجهول" فقط مما تطلب إغلاق النهر أثناء فحصه.

وبعد التفتيش الأولي الذي أجراه متخصصون في الذخائر المتفجرة، قالت الشرطة إن الجسم الذي تم العثور عليه هو لغم بريطاني مضاد للسفن من الحرب العالمية الثانية.

خلال الحرب، تعرضت المواقع الاستراتيجية في العاصمة السلوفاكية براتيسلافا لقصف شديد، بما في ذلك مصفاة أبولو لتكرير النفط وميناء الدانوب القريب.

وكان الهدف من الألغام البحرية التي تم إسقاطها من الجو هو تعطيل نقل الإمدادات العسكرية عبر النهر.