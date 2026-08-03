تعاقد المنتج والمخرج مجدي الهواري مع الفنان باسم سمرة للمشاركة في مسلسل «القصة الكاملة»، لكن ليس كممثل ضمن إحدى حكاياته، وإنما راويًا للأحداث بصوته.

ومن المقرر أن يتولى باسم سمرة رواية قصص المسلسل وحكايات أبطاله بصوته، في إطار الحلقات المنفصلة التي يتكون منها العمل.

ويستند مسلسل «القصة الكاملة» إلى البرنامج الذي كان يقدمه المخرج والمونتير سامح سند عبر قناته الرسمية على «يوتيوب»، قبل أن يغيّر اسمه لاحقًا إلى «كما لم تُروَ من قبل»، والذي يتناول سرد وقائع جرائم حقيقية شهدتها مصر ودول أخرى.

وحتى الآن، انتهى المخرج مجدي الهواري من تصوير خمس حكايات من المسلسل، من بينها «لعبة جهنم»، بطولة محمد فراج، وتتكون من ثلاث حلقات، و«ما لم يُحكَ عن بني مزار»، بطولة أحمد عبدالوهاب وصفاء الطوخي، و«شياطين المرج».

كما يتواصل حاليًا تصوير حكاية «السوبر ماركت»، التي يشارك في بطولتها صبا مبارك ومحمد علي رزق.