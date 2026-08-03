رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية يطمئن المواطنين: في الغالب توابع الزلزال تنتهي بعد 48 ساعة

تحدث الدكتور باسم نبوي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، عن الزلزال الذي ضرب مصر فجر اليوم بقوة 5.6 على مقياس ريختر، مشيرًا إلى أن الهزات الأرضية بقوة 5.5 درجة على مقياس ريختر تعتبر من الزلازل الضعيفة وغير الخطرة.

ولفت «نبوي»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «الساعة 6»، المذاع عبر قناة «الحياة»، مساء الاثنين، إلى تعدد العوامل المستخدمة لقياس مدى خطورة الزلازل، ومنها: «مدى تقدم الدولة، طول مدة الزلزال، وغيرها».

وأضاف أن توابع الزلزال تنتهي بعد مرور 48 ساعة غالبًا، لافتًا إلى رصدهم لـ9 توابع غير محسوسة للبشر بقوة لا تتجاوز الـ3 ريختر.

وأوضح أهمية الثبات الانفعالي والهدوء أثناء حدوث الزلازل، بجانب الثقة في المباني القائمة نظرًا لتقدم الدولة في هذا المجال، ناصحًا المواطنين بالبقاء أسفل الطاولات والمكاتب حتى انتهاء الزلزال.

ونوّه إلى ارتباط حدوث الزلازل بعدم اتزان القشرة الأرضية، ومحاولات التخلص من الطاقة الكامنة الناتجة عن حركة الألواح التكتونية.

وتابع أن القشرة الأرضية مقسمة لعدد من الصفائح التكتونية، والتي يفصل بينها أحزمة الزلازل المختلفة، لافتًا إلى وجود مصر على الصفيحة الإفريقية، والتي يحدها من الشمال حزام زلازل الألب، ومن الشرق الحزام الذي يمر بوسط البحر الأحمر.



وسجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل التابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية، فجر اليوم الاثنين، هزة أرضية على بعد 38 كم شمال السويس، بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر.