تليجراف: ترامب يتحرك لدعم إنفانتينو في استمراره رئيسًا للفيفا

كشفت تقارير صحفية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيبذل "كل ما هو ممكن" لمساندة جياني إنفانتينو، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، في ظل الضغوط المتزايدة التي تهدد مستقبله بسبب خطته المثيرة للجدل لبيع حصص من الأصول التجارية لكأس العالم.

ويواجه إنفانتينو مطالب متزايدة بالاستقالة بعد انهيار مشروعه الذي بلغت قيمته نحو 15 مليار دولار، عقب اعتراضات واسعة من اتحادات كروية كبرى، وعلى رأسها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا".

ونقلت صحيفة "ذا تليجراف" عن مسؤول أمريكي مقرب من الطرفين، أن ترامب يكن تقديرًا كبيرًا لإنفانتينو، خاصة بعد دوره في تنظيم كأس العالم 2026 في الولايات المتحدة، معتبرًا أنه ساهم في تقديم "أفضل نسخة على الإطلاق" من البطولة.

وقال المصدر: "إنفانتينو ساعدنا كثيرًا في تنظيم كأس العالم، والرئيس يحبه كثيرًا، وأنا متأكد أنه سيفعل كل ما بوسعه لمساعدته".

في المقابل، بدأت تحركات معارضة لإنفانتينو، حيث يسعى "يويفا" إلى بناء تحالف دولي للإطاحة به، وسط دعم من بعض الاتحادات الأوروبية، بينما لم تعلن قارات أفريقيا وآسيا موقفًا موحدًا ضده حتى الآن.

وكان إنفانتينو قد تراجع عن خطة بيع حصص من بطولات فيفا للمستثمرين بعد ثورة اعتراضات غير مسبوقة، فيما أكدت اتحادات عدة فقدانها الثقة في قيادته وطالبت بمراجعة شاملة لطريقة إدارة الاتحاد الدولي.